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【盈喜盈警】五菱汽車料去年虧損大減逾5成　受惠中國經濟復甦

股市 18:12 2021/01/29

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五菱汽車料去年虧損大幅減少。

五菱汽車 （00305） 公布，預期集團於截至去年底止年度淨虧損，將較2019年同期虧損額1.66億元（人民幣，下同），大幅減少70%；同時，股東應佔淨虧損亦預期由1.24億元，大幅減少逾50%。

五菱汽車表示，2020年上半年，集團經歷2019冠狀病毒（Covid-19）爆發之嚴重不利影響。於相關期內，集團之經營面對重大程度之停產及幹擾，並需就生產設施進行必要之健康及安全措施而招致額外成本，導致於截至2020年6月30日止，集團錄得淨虧損2.94億元及股東應佔虧損1.99億元。

然而自2020年下半年起受惠於中國經濟環境之整體復蘇之有利因素，與及集團之發動機及相關部件分部、與及汽車零部件及其他工業服務分部之業務量強勁增加所帶動，致集團之業務及盈利表現均獲得顯著改善。

相關文章︰【配股潮】五菱汽車折讓9.85%配股籌5.5億元　股價跌逾6%

【國產神車】五菱宏光MINI EV半年銷量料超10萬 五菱汽車急升36%

【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】https://bit.ly/2Y90Lv0

編輯︰侯景成

盈警 盈喜 汽車 五菱汽車（00305）

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