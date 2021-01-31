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【遊戲驛站GME】散戶對大鱷構氣氛蔓延全球　各國股民積極響應　

股樓投資 20:28 2021/01/31

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美股上周上演散戶對抗華爾街大鱷之爭，美國論壇Reddit網友積極號召散戶一同作多遊戲零售商遊戲驛站GameStop（GME），令GameStop股價周五（29日）收市大漲至325美元，全周累計上漲逾400%。

期間Robinhood等交易平台曾出手干預，禁止用戶繼續購買包括GME在內的多隻「Reddit挾倉股」，包括AMC娛樂控股公司（AMC）、Bath & Beyond（BBBY）、諾基亞（NOK）、黑莓公司（BB）等，激起散戶眾怒，相關股票亦於周四（28日）大跌。不過這幾隻股票周五獲准有限度恢復買賣，股價再次回彈。

GME引全球散戶追捧

GME熱潮不止出現於美國，本港散戶同樣熱炒。在印度交易平台Stockal上，GME股票過去兩天的交易額已超過200萬美元，佔該平台每日總交易量的15%。另外英國免佣金證券交易軟件Freetrade亦見到用戶湧入，新註冊用戶數從每日3,000人飆升至每日3萬人，GME股票的交易隨之暴漲，觸法交易限制，該平台曾一度暫停美股交易。

GME散戶挾爆淡倉，也引得各國股民紛紛效仿。據悉澳大利亞一家小型鎳鈷礦商GME Resources，因名字與GameStop交易代碼相似，周四股價一度飆漲53％。另外在馬來西亞，最新成立的「Bursabets」論壇自稱為「馬來西亞版Reddit 」，呼籲網友一同作多當地手套製造股，反抗機構對手套製造商的低估值。

【遊戲驛站GME】著名創投質問為何只許量化基金不看基本面 卻不容許散戶「點燈」【下一頁

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撰文 : 李勝男

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