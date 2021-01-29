  • 17°C
香港時間 : 2021129日 (五) 18:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電話卡實名制】港府建議推電話卡實名制　電訊商需收集核對用戶個人資料

科技 18:06 2021/01/29

分享：

港府擬推行電話智能卡實名制，並從今（29日）開始向公眾進行為期1個月諮詢。

港府於今日（29日）下午召開記者會，宣布就手機SIM卡實名登記制度，向公眾進行為期1個月諮詢。日後市民在啟動新電話SIM卡之前，需向電訊商提供身分證明文件資料作登記，不少網民對此表示憂慮。

<<【電話卡實名制】港府就電話卡實名登記諮詢1個月　建議購儲值卡須提供身份證資料、每人限購3張

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，為打擊由智能卡衍生的罪行，政府計劃引入實名登記制度。港府建議，購買儲值卡用戶需提供身份證個人資料，包括姓名、出生日期等，以便電訊商核對資料，而每人只限購買最多3張太空卡。另外他也指出，電訊商有責任核對、釐清及核實用戶所提供的資料，並在有合理理由認為有關資料屬虛假、誤導或不完整的情況下，取消有關電話智能卡的登記。

對於政府提出的公眾諮詢，香港電訊在回覆本報查詢時表示，

公司會仔細研究諮詢文件內容，並向有關當局提交意見。

據了解，現時不少國家或地區正實行電話卡實名制，2010年內地已推出手機實名登記規定，無論購買預付或後付手機電話卡，新用戶都需要進行實名登記，當局聲稱是為了打擊違法及詐騙行為，並預防色情垃圾短訊。

責任編輯：李寶如

經濟 電訊商 邱騰華 發展局 商務及經濟發展局 電訊 編輯 記者 香港 罪行

下一篇文章

中國電動車加速發展　可持續發展獲關注
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Facebook社交移民】Mewe App繁體中文版登場！簡單幾步即可轉換
【Facebook社交移民】Mewe App繁體中文版登場！簡單幾步即可轉換
【安心出行App】周四恢復部份公共服務　政府：前往政府大樓或辦事處需用「安心出行」
【安心出行App】周四恢復部份公共服務　政府：前往政府大樓或辦事處需用「安心出行」
【網絡安全】網絡勒索軟件攻擊致IKEA突然停業　專家：宜即時向有關機構通報
【網絡安全】網絡勒索軟件攻擊致IKEA突然停業　專家：宜即時向有關機構通報
【智能手機】蘋果iPhone 12熱賣上季銷量創新高　華為大跌逾四成
【智能手機】蘋果iPhone 12熱賣上季銷量創新高　華為大跌逾四成
【社交移民潮】WhatsApp全球流失數百萬用戶　Telegram推更新容許匯入WhatsApp聊天記錄
【社交移民潮】WhatsApp全球流失數百萬用戶　Telegram推更新容許匯入WhatsApp聊天記錄
【智能手錶】Apple Watch 7 新增血糖監測功能　採用光學感測器技術
【智能手錶】Apple Watch 7 新增血糖監測功能　採用光學感測器技術