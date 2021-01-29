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【電話卡實名制】政府建議推電話卡實名制　電訊商需收集核對用戶個人資料

科技 18:06 2021/01/29

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港府擬推行電話智能卡實名制，並從今（29日）開始向公眾進行為期1個月諮詢。

港府於今日（29日）下午召開記者會，宣布就手機SIM卡實名登記制度，向公眾進行為期1個月諮詢。日後市民在啟動新電話SIM卡之前，需向電訊商提供身分證明文件資料作登記，不少網民對此表示憂慮。

<<【電話卡實名制】港府就電話卡實名登記諮詢1個月　建議購儲值卡須提供身份證資料、每人限購3張

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，為打擊由智能卡衍生的罪行，政府計劃引入實名登記制度。港府建議，購買儲值卡用戶需提供身份證個人資料，包括姓名、出生日期等，以便電訊商核對資料，而每人只限購買最多3張太空卡。另外他也指出，電訊商有責任核對、釐清及核實用戶所提供的資料，並在有合理理由認為有關資料屬虛假、誤導或不完整的情況下，取消有關電話智能卡的登記。

對於政府提出的公眾諮詢，香港電訊在回覆本報查詢時表示，

公司會仔細研究諮詢文件內容，並向有關當局提交意見。

另一本地電訊商3HK表示，公司會詳細研究諮詢文件內容，並於諮詢期內向當局作出建議。

<<【電話卡實名制】港府擬推手機SIM卡實名制　深水埗攤販或成大輸家

據了解，現時不少國家或地區正實行電話卡實名制，2010年內地已推出手機實名登記規定，無論購買預付或後付手機電話卡，新用戶都需要進行實名登記，當局聲稱是為了打擊違法及詐騙行為，並預防色情垃圾短訊。

責任編輯：李寶如

經濟 電訊商 邱騰華 發展局 商務及經濟發展局 電訊 編輯 記者 香港 罪行

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【電話卡實名制】港府擬推手機SIM卡實名制　深水埗攤販或成大輸家

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