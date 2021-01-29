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【欲哭無淚】400多萬買市區新盤做業主　不用10日便撻訂　最少輸逾22萬

股樓投資 18:13 2021/01/29

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雖然樓市市道轉旺，成交回升，惟仍見新盤買家撻訂，其中佳兆業（01638）及宏達控股合作發展，位於深水埗醫局街的弦雅，再新增撻訂個案，買家帳面蝕逾22萬元。 

據成交紀錄冊資料顯示，弦雅11樓C室，實用面積206平方呎，開放式間隔，原於今年1月20日，以445.06萬元售出，但買家簽訂臨時買賣合約後，交易再無進展，料損失樓價5%之訂金，即222,530元。連同今次撻訂，弦雅開售至今暫錄2宗撻訂。

 事實上，新盤撻訂成因有很多，如買家計錯數、銀行拒批按揭、買家財務情況急轉直下等。一般來說，若撻訂宗數持續增多，而發展商又減價重推撻訂單位，才算是壞消息，以目前情況來說，雖然屢見買家撻訂，惟發展商多數加價重推單位。

示範單位相

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延伸閱讀　2021五大焦點新盤

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撰文 : 黃卓賢

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