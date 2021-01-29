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厄瓜多爾減肥中心推假疫苗 每劑售12歐元 被警方破獲 估計7萬名市民受騙

環球政經 17:58 2021/01/29

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新冠肺炎疫情肆虐全球，為有效控制疫情，各國均希望新冠疫苗能發揮功用，同時能確保其使用安全性，不過近日卻有不法之徒，利用市民對疫苗的渴求騙財。

【新冠疫苗】拒阿斯利康「先到先得」生意邏輯  歐盟促以英生產線填供應：【下一頁

厄瓜多爾政府表示，首都基多（Quito）一間水療及減肥中心，聲稱可為市民接種新冠疫苗，每劑約12歐元（約113港元）。事後被揭發該些新冠疫苗是假冒疫苗，目前未知藥物成份，估計有多達7萬名市民受騙。

【新冠疫苗】輝瑞／BioNTech發表報告 稱其新冠疫苗能防變種病毒：【下一頁

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該水療及減肥中心在警員例行巡邏期間被揭發，當時有數名接種者躺在白色病床上，有職員正為他們接種假冒新冠疫苗，警員立刻於現場充公數盒儲存不明液體的箱，正進行化學檢驗，目前未得知該些疫苗會否帶來不良反應。

保安部秘書長迪亞茲（Cesar Diaz）指，中心負責人向受害者表示，他們需要以每劑12歐元（約113港元）購買，並接種3劑才完成療程，估計有約7萬人已於該中心接種假冒疫苗。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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