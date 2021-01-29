厄瓜多爾減肥中心推假疫苗 每劑售12歐元 被警方破獲 估計7萬名市民受騙

新冠肺炎疫情肆虐全球，為有效控制疫情，各國均希望新冠疫苗能發揮功用，同時能確保其使用安全性，不過近日卻有不法之徒，利用市民對疫苗的渴求騙財。

【新冠疫苗】拒阿斯利康「先到先得」生意邏輯 歐盟促以英生產線填供應：【下一頁】

厄瓜多爾政府表示，首都基多（Quito）一間水療及減肥中心，聲稱可為市民接種新冠疫苗，每劑約12歐元（約113港元）。事後被揭發該些新冠疫苗是假冒疫苗，目前未知藥物成份，估計有多達7萬名市民受騙。

【新冠疫苗】輝瑞／BioNTech發表報告 稱其新冠疫苗能防變種病毒：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

該水療及減肥中心在警員例行巡邏期間被揭發，當時有數名接種者躺在白色病床上，有職員正為他們接種假冒新冠疫苗，警員立刻於現場充公數盒儲存不明液體的箱，正進行化學檢驗，目前未得知該些疫苗會否帶來不良反應。

保安部秘書長迪亞茲（Cesar Diaz）指，中心負責人向受害者表示，他們需要以每劑12歐元（約113港元）購買，並接種3劑才完成療程，估計有約7萬人已於該中心接種假冒疫苗。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽