中國電動車加速發展　可持續發展獲關注

▲ 畢馬威報告指出，智能互聯充電樁網路集汽車充電數據和用電數據。（法新社資料圖片）

畢馬威研究報告顯示，消費者對環保汽車的需求日益增長以及政策的發展，已促使中國汽車業加速電動化進程。畢馬威中國汽車行業主管合夥人諾伯特（Norbert Meyring）指，汽車業因電動化及共享化等因素影響，令傳統汽車製造商更著力推出新能源汽車。

本土車廠主導 佔中國市場8成份額

該報告以《中國汽車行業：勢不可擋的電動化浪潮》為題，分析了中國新能源汽車市場在過去幾年的變化情況，包括電動車、電池、充電網路三大汽車電動化領域的最新趨勢。2020年，中國新能源汽車市場發生了巨變。隨著消費者對新能源汽車認知度的提高，以及更加青睞可持續的環保生活方式，原本主要以供應和政策為驅動的市場，已經進一步向以需求為導向發展。

報告指，中國車廠在近年佔中國新能源汽車市場超過80%的市場份額。相對而言，外國傳統汽車製造商在電動化方面步伐較為保守。然而，隨著政府的支持及基礎設施的日漸完善，外國汽車製造商開始投入新能源汽車市場，預料他們將透過其在華合資企業，增加在新能源汽車市場的份額。

充電設施衍商機 收集駕駛數據

畢馬威中國財務諮詢合夥人徐駕表示，由於傳統汽車製造商如今更加關注電動化，預料市場競爭將越發激烈。而車輛價格仍是消費者購買新能源汽車時的重要考量因素，而由於電池佔新能源汽車總體成本的主要部分，因此，能夠開發出或採購到更優質電池的汽車製造商將獲得競爭優勢。

與此同時，新能源汽車充電設施不足亦是阻礙消費者轉向新能源汽車的重要因素。現時，中國政府亦著力發展充電網路擴張，衍生不同的商業機會。「互聯充電樁網路的好處遠不止於各大運營商可以聯網提供更為豐富的空閒充電樁信息。」報告另指，除收集汽車充電數據和用電數據外，智能互聯充電樁網路還可以提供新能源汽車使用數據，如駕駛和充電習慣等。

責任編輯：楊匡然

