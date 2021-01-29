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【ET講股通】梁耀康：GameStop的星火燎原　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:05 2021/01/29

分享：

恒指全日跌267點，收報28283點。大市總成交2,401億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，全球市場焦點為美股GameStop（美：GME）的逼空大戰。GameStop遭沽空機構造淡多時，早前在網上討論區reddit中，KOL號召散戶集合力量挾升股價，終令個別對冲基金陷入財困。美國多間券商聯手封殺，不准散戶買入GameStop等多隻遭挾淡倉的價殘股，觸動美國政經市場神經。

放水後遺  金融系統性風險增

背後原因，無非因為市場流動性過多，以致隨時引發系統性風險，故惹來各界關注。可以預見，若GameStop事件繼續發酵，市場或憂慮將來聯儲局「放水」的可能性減低，投資者不宜掉以輕心。

內地方面，人行逆回購「放水」近千億，惟拆息顯示，整體流動性仍偏緊。上證指數跌0.6%至3483點，一度失守橫行區頂部，尾市跌幅收窄，主因人民銀行安撫市場，澄清未有上調SLF利率，並已就失實消息報案。

短綫毋須太悲觀  先減倉防守

港股方面，恒指跟隨A股及美股期貨下跌。暫時毋須太悲觀，宜緊盯GameStop事件發展及內地拆息走勢。投資策略宜保守，並保持紀律，若持股失守重要支持位，宜減倉。部分內需板塊仍有資金流入。

【「ET講股通」問股環節，包括︰玖龍紙業、信義能源、信達生物、阿里巴巴、中海油︰立即觀看

 

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欄名 : ET講股通

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