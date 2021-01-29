【海航危機】海航：債權人申請海航集團破產

▲ 海航集團聲明指公司被入稟提出破產重組

海航集團陷財困多時，海航集團最新發聲明，於周五（1月29日）收到債權人入稟海南省高級人民法院，申請海航集團破產重組。海航解釋，事件涉及集團不​​能清償到期債務，海航會依法配合法院司法審查，積極處置債務，「支持法院依法保護債權人合法權益，確保企業生產經營順利進行」。

▲ 海航集團聲明

海航集團本周公布新一屆黨委委員名單，海航創辦人、原有黨委書記陳峰未在名單之內，反而由去年海南省政府介入成立的海南省海航集團聯合工作組組長顧剛當選新一屆海航集團黨委書記。

海航集團截至2019年上半年，有約值7067.26億元人民幣債務待償，2019年全年和2020年全年的數據至今沒有披露。

海航去年也在香港捲入清盤官非，提出呈請的債權人為China Joy Shipping Inc.，文件顯示公司地址位於巴拿馬。該案件現訂於2021年6月22日香港高等法院舉行，案件編號：HCCW 143 / 2020 。

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編輯：麥德銘