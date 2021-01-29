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遭印度永久封殺 Tiktok宣布裁2,000名當地員工

環球政經 18:49 2021/01/29

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日前印度政府宣布永久禁用TikTok等59個中國手機應用程式，料將影響至數以千萬計印度手機用戶，消息宣布不久後，TikTok發表聲明指將會在印度裁員，惟未有透露詳情細節。

【中印角力】TikTok被印度永久「封殺」　傳字節跳動縮人手　不確定何時重返印度市場：【下一頁

【中美科技戰】中國智庫：宜同步放寬限制　開放Google、Facebook　美方解禁華為、TikTok：【下一頁

TikTok發言人指，鑑於印度政府未有回應未來7個月怎樣解決此問題，故作出裁員的決定。據當地媒體報導，現時印度有逾2,000名TikTok員工。

早前印度電子和信息技術部已發布最新通知，將永久禁止59個中國應用程式，包括TikTok、阿里巴巴等。另外，當局曾於去年6月時，給予相關公司解釋其對遵守隠私和安全要求的立場，惟印度不滿意其回覆，故仍選擇封殺。

 

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責任編輯：潘曉豐

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