【夢想本應翱翔@iM網欄】 初創合夥似戀愛  志趣相投各施所長

最近我一口氣追完韓劇《Start-Up：我的新創時代》，單看劇名就知是一齣與創業有關的劇集。創業者的日常被搬上熒幕，雖然因應戲劇效果，有些情節比較誇張，但亦有不少地方反映了現實生活。其實start-up （初創公司）每天身處的環境同樣充滿戲劇性，從最初合組創始團隊時已可見一斑 。

劇中三名理工男，雖然在開發人工智能技術方面表現出色，但對將技術轉化為商業產品絲毫沒有想法。後來，他們透過參加Hackathon（程式設計馬拉松）認識到另外兩名女生，她們雖不諳技術，卻有多元的商業及社會經驗，可補足三名理工男的不足，最後憑著熱誠和努力，他們成功找到一個可行的方案去應用其技術，並獲得投資。

銀行家遇上科學家 擦出火花

透過Hackathon組隊而創業似乎很偶然，現實中卻真有類似的配對計劃成功孕育了優秀的初創公司。我最近就碰上了生物科技初創Bioponics，公司的兩名創始人——香港人謝禮軒 （Hubert）和印度籍科學家 Akhilesh K. Chaurasia就是透過一個叫「Entrepreneur First （EF）」的初創孵化計劃認識。EF 於2011 年在倫敦成立，現已在全球不同國家和地區，包括香港，舉辦過為期六個月的培訓。計劃的特別之處是鼓勵以個人名義報名，每期挑選來自不同背景、有興趣利用科技改變世界的人士加入，讓參加者在一班陌生人中自行物色志同道合的夥伴，六個月內構思出具突破性的商業模式，並爭取投資者的資金支持。

Bioponics 是一家利用細菌分解的科技來製造環保肥料的生物科技公司。Hubert 創業前曾在投資銀行工作，我問他當初如何相中Akhilesh，他笑稱好像戀愛，相遇時已覺很投契。Hubert過去從事財務，Akhilesh則專注於科研，兩人都決心做出一番「bigger than ourselves（格局大於自己）」的事業。他形容組成團隊時的情景很有趣，當自己伸出手說: 「我要拯救世界！」， 對方也伸出手說: 「我要用科學拯救世界！」之後他們互相握手、擁抱了一下，便建立了這個團隊。最重要是兩人能各施所長， Akhilesh 從事基因改造研究17 年，掌握了技術；Hubert則出口才，幫忙籌募經費，把技術轉化為一門生意，開拓客源。

協定各資源技術投入 歸公司所有

創業者尋找合夥人，尤其在Ideation （構思理念）階段，很憑對互相之間的感覺，跟speed dating（速配）沒大分別。第一眼看到對方，傾談後是否能擦出火花，產生化學作用，是先決條件；如果大家合不來或難以溝通，走下去也終有一天會分道揚鑣。

為避免將來大家要拆夥時有爭拗，一般投資者都希望見到公司成立時擬下一份股東協議，講明成員各自為公司投入什麼 ——可以是資本、專利或者管理經驗等等。Hubert提到曾經有投資者質疑他通過EF 認識Akhilesh才六個月，而核心技術需仰賴負責技術開發的科學家，那公司會否逐漸可由Akhilesh去經營而不再需要他本人？Hubert解釋，在創立公司時已簽下合約，釐定大家投入資源是為了公司，並非為了自己，因此即使一方離開，也不可能帶走整間公司的資產 。

創始人控制權在手 集中決策

公司股份的分配和誰是「創始人」也有機會影響投資者的投資決定。在《Start-Up》劇集中，團隊本來是希望平均分配股份予各成員，但就遭到Mentor （導師）的批評，要求他們把大部分的股份授予公司的「Keyman（關鍵人物）」。 投資者往往對於初創的核心團隊或人員非常看重， 因他們是公司的靈魂，有足夠的控制權才能在發展過程中依從成立的初心，在大家持不同意見時作出決策。投資者一般也會要求「Keyman」 或者「創始人」不可以隨意轉讓股份，如果想退出公司或賣掉股份，現有股東通常可享有優先權購買，或「創始人」需要得到所有股東的同意，才可以轉讓股份給第三方。

《Start-Up》劇中的投資者還提到，如結婚一樣，成立公司時大家都會覺得可以不分彼此，長相廝守，但現實往往不如理想美好。凡是有可能涉及利益衝突的情況，還是把「醜話」 說在前頭為上。

之後幾期我會繼續與大家探討我與startup 交往中遇到的趣聞和體會。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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