【遊戲驛站GME】GameStop盤前飆升1倍 Robinhood、富途等恢復買賣

▲ 多家券商恢復遊戲驛站GME、AMC院線等股份買入，相關股份盤前大漲。

遊戲驛站GameStop（美：GME）等多隻美股上演股價瘋狂，網上討論區Reddit旗下社群「r/WallStreetBets」集合散戶力量挾淡倉，GameStop、AMC院線（美：AMC）、黑莓（美：BB）等股價連日爆升，多家美股券商周四齊限制指定股份買賣，惹散戶強烈不滿。

中資券商富途控股昨晚表示，因上游限制，GME、AMC股票已被禁止開倉，惟平倉不受影響。富途今日（29日）宣佈，經與上游溝通確認，已恢復了GME、AMC、高斯電子（美：KOSS）等股票的交易能力，可正常進行開倉及平倉。富途又在公告中指，市場情緒劇烈波動，建議關注相關風險，審慎參與。

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同樣為中資的老虎證券也表示，撤銷此前對GameStop交易的禁令，投資者需求強烈，周五開市將支持GME、AMC、KOSS正股開倉交易。

GME盤前曾急彈1.4倍，AMC漲78%，黑莓漲26%，Express（美：EXPR）漲55%。

Robinhood急集資逾10億美元，由散戶至愛變眾矢之的，CEO：須符財務要求，請按【下一頁】

備受美國散戶歡迎的Robinhood在周四一度限制買入GameStop及AMC等股票，引起用戶強烈不滿，部分散戶投資者更對Robinhood提起集體訴訟。Robinhood在收市後「轉軚」，表示會在周五恢復相關股票「有限度買入」。

GameStop等股份大幅波動引起美國監管部門關注，美國民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）要求監管機構對此展開行動。「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）接受外媒訪問表示，監管部門不應該對散戶採取任何行動，「監管部門只需要確保交易有效、公平地進行，讓買方與賣方（無論其標的）獲得公平的對待。」

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編輯：陳健婷