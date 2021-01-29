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【樓市熱話】當初看淡樓市 賣樓交租自住 5年後樓價升3成

股樓投資 18:57 2021/01/29

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買樓還是租樓，一直以來是許多香港人掙扎的問題。最近有網民在討論區發帖，指自己當初看淡樓價，決定賣樓，不料五年後該物業樓價升了3倍，令他懊悔不已。

該樓主稱，自己在2016年時以為樓價會大跌，決定沽出當時的自住單位，改為租樓。過去五年來的租金支出達100萬元。他又指，當初賣樓賺了200萬元，但當初賣出的單位樓價於五年內已升值3成，令他感到十分後悔。

【2021預測】高力國際：樓市最差時候已過　若經濟反彈　料樓價升5%  【下一頁

不過，當其他網友問他當初把單位賣出後，所賺的錢投放在哪裏，「你賣完樓啲錢擺喺床下底？ 如持有幾百萬，買兩電港鐵這些保守股份夠交租。」樓主就回答自己是「炒燶股票」。

於是不少網民都認為是他投資方法出現問題，與賣樓無關，「如果你那兩百萬當時all in 700（ 騰訊控股）， 現在可full pay（買樓）了」、「用錢來買騰訊已翻倍啦」、「賣了單位，買QQ、港交所可以fullpay 大一倍市區樓了。」

【低水筍盤】港島樓位置超便利 3分鐘到港鐵站對面又有商場 上車客475萬買到2房單位  【下一頁

延伸閱讀：

  • 北角嘉威大廈設有兩幢
  • 北角嘉威大廈平面圖（圖片來自中原地圖）
  • 物業鄰近北角港鐵站
  • 項目對而是新型購物商場北角匯
  • 北角匯設有大型日式超市
  • 步行至北角碼頭也十分便利
  • 由物業前往春秧街街市十分方便
  • 物業鄰近渣華道街市

亦有網民笑言樓主是「淡淡style」，不懂得投資，「淡淡可以交多20年租，你有勇氣沽空香港樓市，是必死的行為」、「樓主你不懂看歷史樓價，其實以平均計算，香港樓價每年平均升幅有6%至7%，那5年升3成也是十分正常。」、「不要這麼快灰心，還要交十年租啊。」

 

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記者：黃苑筠

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