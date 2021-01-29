拜登上場或免大學生債務受關注 解決學債新出路 大學生未來成融資項目？

美國人因為讀大學而背負一身債，大學畢業後即要努力還學債，去年及今年畢業生更面對搵工難，畢業即失業，幾時才能找到工作還清債務？拜登競選總統時，就提出希望立法部門可以取消每位供款１萬元的聯邦學生。現在他正式上任美國總統，美國的大學生關注取消債務會否成事實。

事實上，要解決大學生學債問題，美國有不少人嘗試提出解決方法，當中不乏「創新」建議。其中之一是利用區塊鏈技術(Blockchain)及證券化代幣(Secruity Tokenization)，將一個大學生的未來也可以變成一個投資項目，將大學生畢業後的未來證卷化並發行代幣，讓投資者購買，該大學生畢業後工作，將薪金中的某個百份比，作為回報付給投資者。籌得的資金就可以交學費，學生畢業後需孭下一身債。大學生將來找到高薪厚職，甚至步步高升，投資者亦可獲得回報。

有人甚至認為此法可廣泛應用，為貧困地方的學生籌學費。這種投資學生未來的概念被稱為「 教育代幣化」（Tokenized Education) 。但如果學生畢業後拒絕工作、又或拒絕回報給投資者等，該如何處理？這可能成為高風險投資項目。

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責任編輯：鄭靜珊