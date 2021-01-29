【港元定期存款】虛銀減港元短存息　無懼快手凍資逾萬億

1月倒數，港元存息格價正值元月壓軸周，市場聚焦快手科技 （新上市編號：01024） 招股，這熱爆lPO今天（1月29日）截止認購，外電料凍資逾1.28萬億元，令港滙及拆息轉升。兩中小行卻毋懼，仍全面削減短中長息。

全周僅大新 （02356） 逆市獨加短存，專家預計，銀行普遍忍手留力，待農曆新年過後，約2月下旬才視乎市況，謀定而後動，但相信暫仍乏誘因加存息。

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本周大眾銀行全面微降3個月、半年及1年期存息0.05厘，虛擬銀行滙立（WeLab）亦削3個月短存。正因全周僅3行調息，高息榜只得3個月稍變，滙立微降0.05厘、至1.05厘，而失落三甲榜。此外，在快手抽資效應下，1個月港元拆息5連升，報0.16厘的今年新高，隔夜息也升至0.23厘的3個月新高，凸顯短錢偏緊。

然而，業界指去年史上集資王螞蟻招股，曾抽資逾1.3億元，港銀亦毋須掉頭加息，按理現市況仍水頭甚足，銀行乏誘因盲目搶存。金管局亦指，本月首3周港元存款回升。

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值得一提的是，元旦開局，港銀延續去年底劈息浪，另一罕有做法是大戶定期存款竟較小額存戶低。繼工銀亞洲1個月期年息，5萬元入場，享0.05厘；反觀100萬元，乍現0.01厘新低。同樣，本周加3個月存息的大新，門檻20萬元，年息上調0.1厘、至0.8厘，跟50萬元看齊，後者更上調0.2厘；惟500萬元卻沒變，只得0.7厘。大新總經理及零售銀行副主管鄧子健早前回應指，因應市況及業務策略而不時調整息率。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源