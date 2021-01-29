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【新冠疫苗】厄瓜多爾減肥中心售假疫苗 多達7萬人受騙

環球社會熱點 18:19 2021/01/29

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全球新冠肺炎疫情肆虐，多國均加快為國民接種新冠疫苗。厄瓜多爾政府表示，首都基多（Quito）一間水療及減肥中心，聲稱可為市民接種新冠疫苗，每劑約12歐元（約113港元）。事後被揭發該些新冠疫苗是假冒疫苗，目前未得知藥物成份，估計有多達7萬名市民受騙。

以色列疫苗接種神速 總理透露一日5次致電藥廠 【下一頁】

厄瓜多爾市中心警員表示，在例行巡邏期間，發現一間水療及減肥中心有數名接種者躺在白色病床上，有職員正為他們接種假冒新冠疫苗。

警員於現場充公數盒儲存不明液體的箱，正進行化學檢驗，目前未得知該些疫苗會否帶來不良反應。

當地傳媒報道，水療中心負責人號稱是提供醫療服務的專家，但事實上負責人並沒有提供任何專業資歷及許可，屬非法經營。衛生服務及私人藥物質量保證局宣佈，由於未獲得醫療中心的經營許可，該中心已無限期查封。

斥阿斯利康如「豬肉舖」 歐盟拒先到先得 【下一頁】

保安部秘書長迪亞茲（Cesar Diaz）指，中心負責人向受害者表示，他們需要以每劑12歐元（約113港元）購買，並接種3劑才完成療程，估計有約7萬人已於該中心接種假冒疫苗。

責任編輯：郭麗明

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