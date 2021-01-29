【Bitcoin】馬斯克Twitter簡介改為「bitcoin」　比特幣價格急升近兩成

▲ 【Bitcoin】馬斯克Twitter簡介更改為bitcoin 比特幣價格急升

Tesla（美︰TSLA）創辦人、SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）的twitter，簡介部分變更為 #bitcoin。受消息帶動，比特幣Bitcoin價格隨即向上。截至下午5時2分，根據coindesk平台，Bitcoin價格日內升19%，報36486美元，市值6791.3億美元。

事實上，馬斯克此前詢問網友能否把公司資產換成比特幣後，早前再度就比特幣和加密貨幣跟網友展行討論。對話當中，同意未來火星的經濟可以依賴比特幣或其他加密貨幣來運作，引來一眾網民轉發其言論。

Elon Musk認同火星經濟可透過加密貨幣運行【下一頁】

馬斯克經常於Twitter「一字千金」，例如早前簡短打上了一個字「Gamestonk」，消息曾激發GameStop（美︰GME）股價再急升。

另外，馬斯克周二（26日）在Twitter上表示「我頗愛Etsy（I kinda love Etsy）」，消息亦曾刺激Etsy（美：ETSY）於美股一度升8.6%。

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責任編輯︰梁浩碩