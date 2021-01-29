【買樓抗通漲】 海濱花園連租約3房平市價7%筍盤 買家唔睇樓即買 先收租後自用

疫情肆虐下，全球央行為救經濟，也大力推量寬放水，資金流入較保值的物業市場。息口低企，近月本港樓市持續暢旺，買家入市步伐更快，最近入市買樓收租的投資者也不少。

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中原地產副分區營業經理李建華表示，息口持續低企，供樓成本平，吸引買家入市。荃灣海濱花園12座低層D室，實用面積497平方呎，三房間隔，享園景，業主連租約叫價585萬元放售，議價後以565萬元沽出，折合實用呎價11,368元。

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李建華表示，買家為外區客，有感量寬及低息環境下物業最保值，近年樓價一直上升，所以買樓抗通漲，睇樓一段時間，見上址價錢比市價約630萬元，約有7%的折讓，租金回報達3.1厘，十分吸引，遂無睇樓火速承接，打算先收租，日後有機會自用。原業主則於2010年5月以200萬元買入單位，自住近11年才轉售，帳面獲利365萬元，單位期內升值1.8倍。

李建華指，海濱花園本月共錄得11宗成交，平均實用呎價12,668元。

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記者：陳詠妍