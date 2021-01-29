【輝瑞疫苗】英歐為疫苗反目？歐盟或阻數百萬劑出口

多國紛紛加快接種新冠疫苗之際，輝瑞疫苗等藥廠早前表示，需延遲交付歐盟所訂的新冠疫苗，歐盟曾警告將採用法律行動。有報道指，歐盟可能在數日內，阻止數百萬劑在當地生產的輝瑞疫苗出口至英國。

因應歐盟成員國相繼出現疫苗短缺，歐盟周五（29日）宣佈，對在歐盟地區生產的新冠疫苗，採用出口管制機制。

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在新機制下，疫苗生產商在獲得出口許可前，監管機構會調查該藥廠，有否履行與歐盟成員國合約。若生產商未有履行合約，歐盟將拒絕出口申請。整個申請過程料在24小時內完成。

英國《衛報》報道指，由於輝瑞 （Pfizer）的工廠設在比利時，在英國訂購4千萬劑輝瑞疫苗的情況下，引起英國民眾對疫苗供應的擔憂。有歐盟官員承認，在某些情況下有可能不允許疫苗出口，但強調會是最後選擇。

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報道又引述數據分析公司Airfinity 指，若英國只能接種本土生產的疫苗，達至「群體免疫」（為75%的人口接種的）目標時間，須由原本預計7月14日，推延約兩個月至9月1日。

責任編輯：李俊儀