【5G手機】Galaxy A52、A72 5G首度現身　機身設計與S21旗艦手機相似

▲ 著名爆料人Evan Blass亦於日前上載了疑似Galaxy A52 5G和Galaxy A72 5G的官方產品照，發現兩部新機的機身設計，竟與早前發表的Galaxy S21有不少相似之處。

近日，三星（Samsung）一度傳出A系列兩款5G新機Galaxy A72 5G與Galaxy A52即將發表，網絡上甚至已經出現歐洲版的售價、規格及跑分等新機資訊。而著名爆料人Evan Blass亦於日前上載了疑似Galaxy A52 5G和Galaxy A72 5G的官方產品照，發現兩部新機的機身設計，竟與早前發表的Galaxy S21有不少相似之處。

【5G手機】三星Galaxy S21 Ultra採低功耗顯示屏幕 可減低16%耗電量

根據爆料人Evan Blass的說法，三星將在今年推出Galaxy A52、A72 5G兩款中高階手機，用以取代舊有的A71和A51。而在現今講求高屏佔比的市場，不少手機都採用打孔屏和窄邊框設計，Galaxy A52 5G和Galaxy A72 5G亦不例外。而Galaxy A52 5G機背的垂直相機模組，或多或少看起來都與Galaxy S21頗為相似，甚至在觀感上還比較薄身。

▲ Galaxy A52 5G

▲ Galaxy A72 5G

【晶片短缺】三星稱全球汽車晶片短缺 將影響手機晶片供應

【摺疊手機】三星擬供應柔性屏幕予第三方手機生產商 小米、OPPO摺機或於下半年面世

雖然現階段仍未知道兩款手機的確實售價和規格配置，不過如果三星真的選擇採用高通處理器的話，配備Snapdragon 750的機會就相對增加。而由於前一代配備四個攝像鏡頭，可以預期後者也會一樣，並採用至少1080p解像度的OLED顯示屏幕，而更新率亦可能提升至90Hz或以上，藉以小米和OnePlus等競爭對手相提並論。

責任編輯：施雯雯