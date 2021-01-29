【香港GDP】香港去年第四季GDP按年跌3%　全年跌6.1%

▲ 香港第4季GDP按年下跌3%，但就連續兩季按季回升

政府統計處發布，2020年第4季及全0年的本地生產總值（GDP）預先估計數字。根據預先估計數字，香港2020年第四季GDP較上年同期實質下跌3.0%，而第三季的跌幅為3.6%，港府指跌幅放緩的原因是內部及對外需求均有所改善。以2020年全年計，香港GDP實質下跌6.1%。

政府發言人表示，香港經濟在2020第4季繼續復蘇，但第4波疫情影響，復蘇步伐緩慢，貨物出口增強和金融市場暢旺繼續提供支持。經季節性調整後按季比較，實質GDP在第三季反彈2.7%後，在第四季輕微增長0.2%。

林鄭月娥：香港深圳為「雙引擎」 否認不著緊香港GDP，可見【下一頁】

港府預期，香港經濟2021年全年合計料會恢復增長，但上半年的經濟情況將仍具挑戰，復蘇的程度及速度受多項不確定因素影響，尤其是與疫情相關的不確定性。內地經濟勢將進一步增強，料為香港出口提供支持，惟其他主要經濟體的復蘇步伐將視乎當地大規模疫苗接種計劃能否取得成功。中美關係的演變及地緣政治局勢持續緊張亦值得關注。

本地方面，本地經濟活動的前景主要取決於本地疫情能有多快受控，港府表示，會密切留意情況，並採取適當的逆周期措施去支持經濟復蘇及紓緩市民的財務負擔。

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編輯：麥德銘