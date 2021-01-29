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【新股IPO】快手科技1024逾140萬人認購　一人一手注定無望？

新股IPO 17:03 2021/01/29

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繼醫渡科技，快手成為今年第二隻錄得超過100萬認購的新股。

快手科技 （新上市編號：01024） 周五（29日）截止招股，市傳快手合共獲得約140萬人認購，凍資更高達1.28萬億元，成為新股認購人數、凍資金額歷來之冠。雖然快手科技上市時市值近5000億，但是次發行即使計及回撥機制，快手科技於香港公開發售部分最多僅撥出21.9萬手，注定一人一手無望。

快手是次全球發售3.65億股，香港公開發售部份佔2.5%（約913萬股），由於香港公開發售認購倍數超過95倍或以上，香港公開發售部分佔全球發售股份約6%（約2191.3萬股）。

換言之，快手公開發售分貨最多只有219,130手，不可能滿足140萬人認購，即使以「最平均分配」方式，也要6個人爭一手。

快手傳獲140萬人認購 凍資1.28萬億、超購逾1200倍，可見【下一頁】

圖看快手招股重點

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螞蟻街貨逾300萬手

對比去年招股的螞蟻集團，螞蟻集團當時發行16.7億股，香港公開發售部分（觸發回撥機制後）發售股份達1.67億股，其街貨多達324萬手，絕對能夠一人一手。雖然螞蟻集團上市最後告吹，但絕大部分認購市民仍收到經紀行或銀行寄發「中籤」短訊。

快手一手難求，微創心通仲更渴市按【下一頁】了解抽幾多手中一手

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責任編輯﹕謝卓榮

港股 IPO 快手—W（01024）
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