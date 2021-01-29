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聯合國世界旅遊組織報告 2020年全球旅遊業損1萬3千億美元

環球政經 16:32 2021/01/29

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聯合國世界旅遊組織表示，新冠疫情對去年全球旅遊經濟造成1萬3千億美元損失。

【新冠疫苗】輝瑞／BioNTech發表報告　稱其新冠疫苗能防變種病毒下一頁

世界旅遊組織發聲明表示，新冠疫情自去年肆虐全球，對全球的旅遊業造成重大打擊。2020年全球旅遊業共損失1萬3千億美元收入，比2009年全球經濟危機錄得數字超過11倍，形容是旅遊史上最惡劣的一年，又警告1億到1億2千萬個與旅遊業相關工作可能不保。

【新冠肺炎】英國死亡人數破10萬　約翰遜：這是無法形容的悲痛下一頁

聲明續指，國際旅客去年同期減少74%，即10億人次，當中亞洲減幅最大。全球前往亞太地區旅客人數急劇下跌84％，非洲和中東地區則減少75％，歐洲旅客減少70％。

世界旅遊組織表示，病毒不斷演變，多國相繼推出嚴厲出入境及隔離措施，但隨著疫苗推出，各國對接種疫苗態度積極，相信旅遊業今年將逐漸正常化。

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撰文 : 馮卓謙

疫情 聯合國 疫苗

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