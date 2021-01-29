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榮耀確認與Google 洽談　日後手機或能預載Android平台

股市 16:41 2021/01/29

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榮耀表示，品牌正與 Google洽談，重啟合作。

榮耀自獨立後，早前已推出首款 5G 手機 V40 系列，榮耀行政總裁趙明日前在接受《南華早報》訪問時，表示品牌正與 Google 洽談中，預期日後推出的智能裝置，將能正式預載 Android 平台及全面對應GMS 服務。

榮耀行政總裁趙明接受訪問時，確認了品牌繼與英特爾、AMD、高通達成合作關係後，現正與 Google 進行洽談，並期望恢復彼此的合作關係。趙氏對跟 Google 再合作表示樂觀，他不認為榮耀作為一家普通的消費性電子產品品牌，會受到美國可能施加的貿易限制所影響。

趙明又指，榮耀今年的主要任務是令榮耀旗下的旗艦手機能與華為及蘋果在中國市場競爭。市傳榮耀今年會再度推出 Magic 手機，國際版如無意外將能預載 Android 作業系統。

榮耀剛於中國市場發表的 Honor V40，但未海外銷售的計劃。市場傳聞，新機在海外市場上市時，除了會改名為 View 40，亦有望成為首款重新內建 Google 服務的手機，另有指 View 40 會安排今年第二季於歐洲等市場推出。

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編輯：吳敏芳

 

中國市場 5G 中國 Google 華為 HONOR Android

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