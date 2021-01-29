【BNO移民】英鎊定存現劈息潮　高息王10厘保不失

▲ 後天起持BNO的港人可申請入籍英國，市料首年有12萬人申請。

本周日（1月31日）逾300萬名持有BNO護照的港人，可預約辦理英國簽證申請服務，2月23日更可透過指定App申請入籍，英國政府預期首年約有12萬港人申請，市料英鎊需求大。專家提醒，合資格人士想儲鎊先賺息，只宜分注收集，因中外名嘴對鎊滙的後市看法呈大分歧，主因英國疫情嚴峻累經濟，以及脱歐細節仍未明。

專家料英鎊或插至1.32【下一頁】

美資大行花旗料，今年底英鎊兌美元可衝上1.41。相反，觀信銀國際的名家估計，鎊滙年內大升後回軟，年尾乍現1.31。

此外，港銀自去年3月起，對英鎊定期存款展開的劈息浪，至今仍未止，如招商永隆再下調存息，現時1年期削0.1厘後，報0.15厘；長息的高息王則為上商的0.5厘。幸而冠絕全城的10厘息仍力守，屬南商提供的7天短存。

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花旗銀行投資策略及環球財富策略部主管黄栢寧今早回應本報查詢指，維持今年鎊滙1.32至1.41的高低位預期，年底目標為高位1.41。

不過，信銀國際首席經濟師廖群認為，進入2021年，美元指數將回升。英國具體如何脫歐仍有很大不確定性，例如包括農業及服務業在內，部分關鍵領域，跟歐盟談判仍存在懸而未決的分歧。脫歐措施實行後的影響，令英國經濟增長前景仍不明朗。況且，英國1月初因應新冠肺炎疫情實施第三輪英格蘭全境封鎖，為經濟復甦蒙上陰影，因此預計整年走向先高後低，英鎊繼2020年最後一個季度大升後回軟，唯恐今年再現，首季度末見1.35，年底報1.31。

至於短期操作上，華僑永亨經濟師李若凡說，憧憬疫苗加快接種，英鎊企穩在1.37水平，料未來兩周兌美元的阻力位在1.385，支持位在1.35；兌港元介乎10.466至10.738區間。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源