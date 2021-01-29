新冠病毒研究: 新冠肺炎患者精子質素較差

有醫學專家發表最新研究，指感染新冠病毒的男性，精子質素較無感染病毒的差，意味新冠病毒會影響患者的生育能力。

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研究刊於最新一期《生殖》醫學期刊。研究共收集189名男性的精液樣品，當中84名為已確診，另外105名為無感染男性，專家每10天進行一次分析。經過60天研究後，團隊發現確診男性精子細胞的濃度、活動能力及形狀均受病毒負面影響，病情越嚴重，異常情況愈大。

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研究人員指，有關研究是全球首次有直接證據，顯示新冠病毒對生育能力的影響，又指隨時間有關問題會得到改善，但確診患者的精子質素，相比之下確實較差。



但有醫學專家質疑，研究只能顯示感染新冠病毒與患者生育能力有關連，又指一般流感亦可能會減少感染者精子數量，因此難以定斷是因為新冠病毒，而非普通患病導致研究結果。

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