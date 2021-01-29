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【BNO移民】港人英國搵工原來有優勢？　求職時要知的一件事

Hot Talk 16:26 2021/01/29

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英國BNO LOTR計劃將於1月31日起接受申請，合資格人士當日開始可以在網上登記，預約到位於北角的簽證申請中心辦理相關手續，2月23日開始，亦可以透過手機程式提出申請。市場預料勢有大批港人利用BNO移民英國，而就業便成為各移民人士最關心的問題。到底在英國如何搵工？港人在當地求職會否失去優勢？

英國BNO LOTR計劃詳情，看【下一頁】

首先，原來脫歐為港人帶來優勢。InvestUK Group創辦人Rupert Gather早前接受訪問表示，脫歐後，英國政府為振興經濟，加強發展貿易，料對從事金融服務及工程等專業人才需求大增，而港人給予英國人可靠、勤奮、有上進心、具有國際視野的印象，相信有港人在當地就業有優勢。

另一點要留意是，英國與香港的招聘方式大有不同。InvestUK Group創辦人Rupert Gather早前接受訪問指出，在英國面試前會先用人工智能（AI）篩選履歷，故一份優質的履歷非常重要，而且當地亦習慣透過聯網（networking group）找工作。

InvestUK Group的BN（O）Premier移民計劃可協助客戶優化履歷，就業服務也提供三個選擇，包括將客戶安排在合作夥伴的聯網內，三個月內獲得工作的成功率達82%，若希望百分百就業，則涉及投資。客戶提交履歷後，若有公司需要相關技能以及籌集資金，客戶可在該公司投資以換取工作崗位，而另一個選項則是自行創業。

美銀料BNO移民潮可引致香港走資2800億元，詳看【下一頁】

Gather建議，打算移居英國的申請人，至少要預留大約三個月時間規劃，皆因需時安排居住地點及小朋友的教育，並建議初時先租住房子，以熟悉周邊環境及交通配套等。

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【反制BNO】林鄭月娥：行會無討論BNO議題　受不合理制裁不可能不理

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編輯：袁諾曦

移民 BNO

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