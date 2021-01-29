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【香港疫情】港府推新冠疫苗網站 將連結接種預約系統

Hot Talk 16:22 2021/01/29

分享：

政府今日推出推出「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」網站 ，並將連結預約系統。

政府今日（1月29日）推出「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」網站 （www.covidvaccine.gov.hk），將一站式向市民發放新冠疫苗的官方和最新資訊。2019冠狀病毒病疫苗接種計劃正式展開後，網站也會提供疫苗接種計劃的詳情，並會連結計劃的網上預約系統，方便市民在網上預約接種疫苗的時間和地點。

復星BioNTech首批疫苗料2月底抵港，請按【下一頁】

政府表示，專題網站以文字、資訊圖表和多媒體形式，就政府採購的新冠疫苗以及疫苗接種計劃發放的資訊，並澄清不實信息。網站目前的主要內容包括：

1）最新消息：哪一種疫苗已通過嚴謹的審批程序，按《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）獲認可在本港緊急使用，以及獨立的顧問專家委員會就疫苗的專業建議和意見；

2）常見問題：包括接種新冠疫苗的好處、可供選擇的新冠疫苗、使用新冠疫苗的建議、不同組別或情況是否應該接種新冠疫苗等，並對疫苗的誤解作出正確解說；

3）教育及媒體資源：包括一系列短片、動畫和資訊圖表，介紹疫苗的安全、有效性和成分等資訊；

4）「醫健通」及查詢疫苗接種紀錄：介紹「醫健通」和將來可透過「智方便」查詢疫苗接種紀錄

5）醫護專業欄目：載有給醫護人員參考的資訊和指引。

政府發言人表示，當2019冠狀病毒病疫苗接種計劃正式推出後，網站會詳細介紹計劃的細節，並會連結疫苗接種計劃網上預約系統。政府亦會推出短片解釋網上預約的程序，以及在社區疫苗接種中心接種疫苗所需注意的事項。

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編輯：陳健婷

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