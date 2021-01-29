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【MPF】去年淨賺23%　邊間MPF公司最多冠軍基金？

Hot Talk 16:20 2021/01/29

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MPF專家剛發表去年強積金成績表，海通因押注中港股票而稱王。

面世逾20年的強積金（MPF），打工仔人均累積供款逾25萬元，絕非小數目，難免甚關心MPF計劃的投資成績。專家剛總結市面所有計劃，去年小型公司的投資成績跑贏龍頭，以全年淨回報率23%而稱冠。

獨立退休金研究公司「積金評級」指，海通錄得2020年最佳MPF計劃回報率，致勝關鍵是旗下基金較重倉中港股票。

北水湧港掀升浪　邊隻港股MPF基金跑出？【下一頁】

「積金評級」主席叢川普新近發表去年12月的MPF計劃淨回報率報告，指海通MPF於2020年全年回報率為23%，以1年期淨回報率最高而摘冠，主要歸因於旗下強積金資產主要集中在香港及中國股票基金，佔計劃資產的44.7%，幾乎是所有強積金計劃的中港股票基金佔MPF總資產24.4%的兩倍。

至於市佔率一哥的宏利，淨回報率為12.4%，第2大受託人滙豐為8.8%，第3大永明金融則為14.3%。

打工仔人均戶口25.5萬  1年賺3.3萬

若放眼較短綫，單以1個月來衡量，永明強積金集成信託計劃在12月回報率最佳，因其單月回報為5.2%，而市場中位數為3.4%。

叢川普補充，截至2020年底，MPF總資產達到創紀錄的1.139萬億元，較2019年增加1,697億元。成員的平均帳戶結餘為255,500元，較一年前驟增33,400元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

海通國際（00665） 永明金融 滙豐控股（00005） 宏利金融－S（00945） 港股 強積金

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