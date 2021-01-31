【裏裏外外@iM網欄】幾個簡單手部操，養生健康身體好

剛剛過了疫情一周年，回想過去，因為要對抗疫情，相信大家做得最多的動作便是洗手，所以今次教大家幾個簡單的手部操，無論在家看電視或外出等車丶行街，都可以一路做。這幾個動作同洗手步驟都幾似，大家可以留意。

其實人的手部隱藏住幾條經絡，分別是大拇指肺經丶食指大腸經丶中指心胞經丶無名指三焦經丶小指心經及小腸經，所以經常拍打手掌，顫動手指，就等於調動六條經絡，對身體健康非常有幫助。

Tips 1

手指頭互相碰撞100 次，有助大腦思考靈活，保持頭腦消晰，適合經常用腦之人或年長人士。食指也對應我們的關節，如經常有關節痛或發炎等問題，除了及早看醫生治療，也可做這動作，有助舒緩問題。

Tips 2:

將手根（近手腕的地方）互相碰撞，或先十指緊扣，再大力擺動拍打手根部份100 次，這有助提升男女人士泌尿生殖系統的健康。

Tips 3:

互扣虎口，將左手虎口扣著右手虎口，然後互相碰撞搓熱100次；之後轉右手虎口扣著左手虎口，重覆碰撞搓熱100次。左手虎口對應是脾，右手虎口對應是肝，對脾虛及肝鬱結的人士，或經常情緒低落者，不妨試試，有助改善問題。

Tips 4:

十指合掌，然後拍打掌心100次，感覺掌心溫暖發熱，再搓一搓掌心。掌心內藏消化系統，脾胃不太好的人，可以經掌拍掌心，有助改善胃氣脹丶打嗝等問題。

Tips 5:

左手拍打右手掌背或雙手背互相拍手搓熱100次，掌背對應我們人體的脊椎，如果經常頸背丶腰痛的人，最適合不過。

好快又到農曆新年，是辦年貨的時候，學識手部操後，就算買幾多年貨都唔怕手痛啦！

一邊做手操，可以一邊閉上眼睛，聽聽悦耳的音樂, 由Snatam Kaur 演繹的 Ong Namo ，開始頭2 分鐘只是清唱，但好好聽，之後的音樂更會令你如痴如醉，千祈唔好錯過，要聽完全首歌！

作者_盈望（葉麗麗）簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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