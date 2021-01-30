【餓「新」嘗啖＠iM網】風和日麗下的和風下午茶

新冠肺炎一波未平一波又起，繼病毒變種後，又出現大廈重直式感染，真箇人心惶惶，不可終日，臨近農曆新年，大街小巷絲毫感受不到賀年的氣氛，這世界的生態，人們的日常，因肆虐的病毒，徹底被改變了。



由於晚上六時後禁堂食，很多餐廳疫境求存，變陣推出下午茶，視之為餐廳的救生圈，想想，可以在在陽光下享受美食，又沒有喧鬧的人群，自帶悠閒，在這非常時期多少能予人一點療癒。我有朋友更是4時後入座，食到人家「打烊」，視為最早的晚餐。香港人的應變能力和接受能力，堪稱一絕。窮則變，變則通。



最近吃過林林種種的下午茶，權八居酒屋的和風系是第一次。包括四款日式小食、三款壽司、五款串燒及四款甜品，還有兩杯飲品，讓客人盡情享受。有齊前菜、壽司、串燒、甜品的二人套餐388，連加一，每人都不用200元。



甫踏進權八入口那條長走廊已經感受日式氣派，彷如瞬間轉移去了日本。話明和風，下午茶用的當然不是英式的三層架，而是以日式便當作擺盤，分別盛載了日式鹹點和甜品，色彩繽紛，煞是吸引。



下午茶加了壽司元素，和風感更盛，手握的三文魚和吞拿魚壽司，飯粒鬆緊有致，那芝麻炸蝦反卷更是卜卜脆，吃得出是即炸，誠意十足。至於枝豆，用鹽漬過，帶少少咸香，飛魚子沙律也還不錯。

▲ 壽司以日式便當盛載，更富和風。

來自日本的權八向來專注做居酒屋，串燒更是出名用備長炭燒烤，帶有炭火的香味，所以這裏的燒物不會失色，用來佐酒一流，尤其是雞翼燒得焦香，割開兩半令火力更均勻，食落又不會覺得乾身。此外還有日本蕃薯、有嚼口的杏鮑菇及燒粟米，種類多元化。

▲ 燒物是他們的強項

▲ 雞翼燒得焦香吸引

▲ 串燒多元

炸鮮蟹餅和唐揚雞柳同樣出色。蟹餅炸得色澤金黃，配上日本小青椒，帶出少少辛勁，令味覺更豐富，蟹餅外層微脆，內裏滑溜，蟹肉甜香，好吃。至於唐揚雞柳外層香脆，雞肉卻乃保留肉汁，美味。

▲ 蟹餅炸得色澤金黃

甜品方面最特別是椰子南瓜白玉子，椰汁和南瓜香滑濃厚，丸子QQ彈，置底還有香草雪糕，予人不同層次的口感享受。而蜜瓜糯米糍外型可愛，口感煙韌，帶點清甜。還有紅豆綠茶蕨餅，前者甜美，後者甘香煙韌，一頓下午茶吃至此，真的大滿足。

▲ 四款甜品各有勝場

▲ 椰子南瓜白玉子最特別

▲ 蜜瓜糯米糍和紅豆綠茶蕨餅

值得一提的是，由於串燒是即燒，點菜時請先跟待應講聲，吃完壽司再上熱辣辣的蟹餅和串燒。另外，跟餐有兩杯飲品，除了一般無酒精的飲品外，還可選白鶴純米酒或手工啤酒，個人認為米酒和串燒最匹配。

▲ 米酒和串燒最匹配

▲ 餐廳裝潢闊具日系氣氛

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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