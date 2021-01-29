【二手轉旺】屋苑屢遭網民批評質素差　市旺照樣人人搶　元朗尚悅單月成交破紀錄

二手交投氣氛旺，元朗區本月暫錄逾210宗二手買賣，其中尚悅更錄約27宗成交，破單月紀錄。值得留意的是，該盤屢遭網民批評質素差，惟樓價低水，故吸引不少上車客入市。

美聯王偉健說，元朗尚悅3座低層G室，實用面積約442平方呎，兩房間隔，原叫價約599萬元放售，因鄰近環境舒適，樓齡新淨，吸引區內用家洽商承接，終以575萬元易手，實用呎價約13,009元。資料顯示，原業主於2016年7月，以約430萬元購入上述物業，現帳面賺約145萬元，物業期內升值約33.7%。

尚悅位於元朗十八鄉路11號，建有12座住宅大廈，合共提供2,580伙單位，實用面積由354平方呎起，至最大1,940平方呎，以兩房及三房間隔為主。屋苑最大賣點是樓價相對低水，但缺點是遠離港鐵站。

【帝御嵐天價單】首批折實價299萬起 全數平過533萬 代理：絕對是「無敵價」【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

延伸閱讀 2021年五大焦點新盤

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機