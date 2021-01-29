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【二手轉旺】屋苑屢遭網民批評質素差　市旺照樣人人搶　元朗尚悅單月成交破紀錄

股樓投資 16:22 2021/01/29

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二手交投氣氛旺，元朗區本月暫錄逾210宗二手買賣，其中尚悅更錄約27宗成交，破單月紀錄。值得留意的是，該盤屢遭網民批評質素差，惟樓價低水，故吸引不少上車客入市。 

美聯王偉健說，元朗尚悅3座低層G室，實用面積約442平方呎，兩房間隔，原叫價約599萬元放售，因鄰近環境舒適，樓齡新淨，吸引區內用家洽商承接，終以575萬元易手，實用呎價約13,009元。資料顯示，原業主於2016年7月，以約430萬元購入上述物業，現帳面賺約145萬元，物業期內升值約33.7%。 

尚悅位於元朗十八鄉路11號，建有12座住宅大廈，合共提供2,580伙單位，實用面積由354平方呎起，至最大1,940平方呎，以兩房及三房間隔為主。屋苑最大賣點是樓價相對低水，但缺點是遠離港鐵站。

【帝御嵐天價單】首批折實價299萬起　全數平過533萬　代理：絕對是「無敵價」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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