【北水基金】熱錢未退潮　滙豐晉信料北水加速南下

▲ 港股近日表現反覆，但內地仍有3隻港股通公募基金推售，齊於下周截止。

北水大舉南下漸減速，業界指主要受3大因素影響，包括︰（1）農曆新年前內地流動性趨緊，拆息挾升，北水或班資回朝應急；（2）中外市況甚波動；（3）機構「抱團股」惹估值爭議，即高追熱門股，漸失性價比優勢。正因火爆行情降温，本周上架的3隻港股通基金，暫未出現瘋搶一日即售罄的「日光基」，分屬中銀、博時及弘毅遠方，大小基金公司打對台。

另一方面，內地「基民」未再盲搶明星基金，反而熱追美國「挾倉股」GameStop（美：GME），好淡通殺，戰況激烈。

火爆熱賣基金限購升級 北水湧港未降溫【下一頁】

市場亢奮情緒冷卻，焦點轉回基本面，更關注專家對宏觀風險及資金流向等分析。滙豐在內地的基金公司滙豐晉信，其操盤手指港股估值仍偏低，料內地大量投資者加速南下，且看好3大亮點板塊。

滙豐晉信精選基金基金經理許廷全回應本報查詢表示， 目前港股有明顯估值優勢，且具備稀缺的具吸引力板塊，如網絡服務、遊戲、硬件、醫藥、餐飲、體育、消費、電訊等，跟A股投資組合形成互補，所以過去一段時間，內地新發行的投資產品，把港股作為配置選項。從近期港股通資金流動來看，1月份累計淨流入逾2,000億港元，速度創開通以來新高，證明包括機構在內的大量投資者加速布局港股，因進入門檻相對較低，又具投資價值。

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許廷全又說，隨着全球宏觀經濟逐步企穩及港股今年盈利改善，預計過去兩年流出的外資有機會回流，令兩地同步掛牌的企業，估值進一步收窄。

談及最看好3大板塊，包括：

一、科技類︰互聯網服務、本地生活服務、先進封裝半導體設備與功率器件、5G滲透提升受惠的手機零組件及車用電子；

二、消費類︰汽車、全球份額持續提升的家電、家居、體育休閒、乳製品、新零售及醫療服務；

三、 低估族群︰估值與A股存明顯差距，且今年盈利修復機會大的銀行、保險等，以及先前因受政策遏抑導致海外拋售，遏抑估值的電訊及基建等。

2020年受外部事件及疫情影響，香港本地股大受衝擊，若疫情逐步緩解，下半年將有機會修復。

寬鬆政策退出 宏觀最大風險

問及眼下全球宏觀的最大風險，許廷全認為，可能來自3大方面︰ （1）過去一年各國為降低疫情衝擊所採取的寬鬆政策退坡，隨着疫苗推出，支持政策逐漸退出；（2）目前市場已逐步反映上半年隨疫苗面世，下半年全球宏觀有望重回正軌，但疫情反覆，至下半年仍未能明顯緩解，對於原先的增長預期將向後推遲；（3）疫情衍生的供應鏈風險，如近期日本因疫情影響，使部分車用零組件供應受礙，對全球供需結構將帶來影響。

滙豐晉信去年底管理權益規模逾240億元人民幣，目前有3隻港股通基金產品，分別為滙豐晉信滬港深基金、滙豐晉信港股通精選基金，以及滙豐晉信港股通雙核基金。3基金合計規模約19億人民幣。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源