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【黑膠唱片的復興@iM網欄】調校唱盤 何為超距和有效長度？

名人薈萃 16:28 2021/01/29

分享：

上次提到，今日會跟大家分享我們調校唱盤，如何計算唱針應該在唱臂前端的那一個位置上？在平衡的螺絲坑道上角度應該怎樣調整？

我們正要調校的，就是唱臂的幾何數據，既然涉及科學，就不能靠聽人講，必需要利用工具，確認由公式計算出來數據，作為安裝參數。

首先我要大家都明白，這些數據出現的由來，才解說如何利用這些數字，來幫助如何在調校上做得更好。


簡單說明何為超距和有效長度，眼利的朋友都察覺到，補償角度的出現原因。
還記得前文提到，刻錄唱片母盤坑紋是以直線軸路徑刻劃螺旋軌跡嗎？
安裝時，唱臂和唱針就是要模擬刻刀的工作路徑軌跡。
以唱盤中軸為中心點計算，12吋唱片一般有效坑紋外圈半徑是146mm，內圈半徑60mm或更少(這跟年份不同的RIAA Curve有關)。

我們就是要在這短短距離，調校好唱臂能模出直線循跡路徑。
這行程範圍內都會出現兩個零點，它們的出現不是偶然，是幾何條件計算得到。這兩點距離會因為有效長度和補償角度不同，而出現在不同位置。這兩點相連起來就是唱臂在整段行程軌跡，相比一條直線誤差最少。
朋友會問，直線以外其餘位置呢？答案係誤差，結果係失真，下次再談！

如有疑問和技術上查詢，可透過Messenger聯絡，更歡迎不同意見分享。

相信疫情對大家都有一定影響，尤其年近歳晚，更出現封區措施。希望大家都要忍耐，疫情未受控制，我們生活都無法回復正常。全世界都無呢次經驗，解決方案都要經過考驗才能成立，最緊要自己抗疫不鬆懈，保護自己，保護家人，祝大家平安。

 

作者＿三通Raymond（陳偉明）簡介：

音響器材只是一種工具，所以絕不能以價錢，令聽音樂變得有貴賤。從事音響器材買賣，房間效應設計及產品代理三十多年。上至豪花千萬，簡單如微型組合，服務過不同階層人仕。音響器材要花上多少萬？經常是初相識客人第一個問的問題。答案只有四個字：隱惡揚善！我的工作就從這信念開始。

Facebook 專頁：https://www.facebook.com/三通音樂-482542678515173/

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撰文 : 三通Raymond（陳偉明）

欄名 : 黑膠唱片的復興

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