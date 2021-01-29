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【新冠疫苗】美國醫護運送疫苗遇暴風雪堵路　臨過期之際就地為民眾接種

環球政經 19:09 2021/01/29

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美國俄勒岡州一隊醫護人員在運送新冠疫苗途中遇上惡劣天氣，暴風雪更使高速公路關閉，使整隊醫護被迫滯留在公路上。

約瑟芬縣（Josephine County）公共衛生總監韋伯（Michael Weber）與團隊在前往當天行程最後一個小鎮途中遇上暴風雪，團隊於公路上等待重開，但他們所攜帶的疫苗將等不了這麼久。他們還剩6劑莫德納（Moderna）疫苗要為下一個小鎮的居民注射，但由於疫苗早已在周二（26日）從儲存器皿移至針筒內，所以只剩幾小時的保存時間。

【新冠疫苗】美國再購入1億劑輝瑞疫苗 料明年夏天完結前為2億人接種 【下一頁

韋伯思考後想出了一個大膽的行動，為何不為同樣滯留在公路上的民眾接種這批疫苗？「為了不浪費這批疫苗，我們決定逐輛車敲門並詢問乘客是否願意接種。我們有隨隊的醫護人員，還有救護車，可以治療可能的過敏反應。」

    點擊圖片放大
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但在美國，人們對疫苗的接受率並不算太高，由接種計劃開展至今只有2100萬人完成首劑接種，距離總統拜登（Joe Biden）計劃在上任100日內為1億美國人接種的目標仍很遠。

【美國疫情】拜登：上任100天內將準備1億劑疫苗 籲國會通過防疫撥款 【下一頁

韋伯與他的團隊分頭向車內民眾解釋，雖然最後成功找到6位民眾接種疫苗，但「食檸檬」亦都不少。

其中一位民眾聽到可即場接種疫苗，興奮地從車上走下並立即捲起衣袖讓醫護人員注射。韋伯形容，想像不到有更好的方法去度過這四個小時，形容行動十分有意義。

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撰文 : 張健兒

疫情 治療 拜登 俄勒岡 美國 疫苗

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