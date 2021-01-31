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【都市診療室】應如何處理骨刺?

名人薈萃 05:15 2021/01/31

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我們經常聽到別人說生骨刺，腰骨、膝蓋及腳跟等關節位置痛不欲生。到底骨刺是甚麼？真的這麼可怕嗎？

骨刺的正確名稱叫骨疣，其實是骨質增生。當我們的關節受到不正常的壓力，關節之間的軟骨被擠壓到旁邊，經過長時間的鈣化，便會形成一支支形狀像針般的尖骨。

不少病人因關節痛求醫，認為骨刺就是痛楚來源，當中涉及誤解。我們先按不同部位的骨刺來作解釋。先說膝蓋疼痛，膝蓋因長期勞損可引致骨質增生，但真正的痛楚來源不是骨刺，而是膝關節的骨與骨之間的軟骨磨蝕，每次活動時導致不正常的磨擦，引致發炎而疼痛。至於腳跟痛楚的「罪禍首」，亦未必是骨刺。主要由於筋膜炎，導致足底筋膜鈣化，所以形成骨質增生。骨刺是「果」，筋膜炎才是「因」。不過，若骨刺出現在腰椎，增生骨質恰好擠壓到神經線，便會令人產生雙腳麻痺的感覺。

應注意日常活動姿勢

由此可見，要治療關節痛，並不是清除骨刺便能一勞永逸。

針對長在腰椎位置，壓住神經線的骨刺，令神經線痛或坐骨神經痛。治療方法可以把骨刺磨走或取走。但腳跟的骨刺，若如前述與痛楚無關，治療的着眼點是處理好足底筋膜炎，例如保持適當運動，拉鬆小腿筋和筋膜，減少腳跟壓力，便可以緩減腳跟的痛楚。

至於膝蓋方面，我們首要減少膝關節磨損，若持續發炎，可處方消炎止痛藥、打針等等。若情況持續惡化，膝關節勞損退化嚴重，可以選擇換骹手術，將不平或已磨損的碎骨清除，然後關節兩邊的骨套上金屬套，重建平滑表面，就不會再有骨磨骨的情況。

骨刺就像皺紋一般，隨住年紀大了，無可避免會出現。關節經過長時間使用，難免有耗損而出現骨質增生。除了歲月無情，其他高危因素包括：體重超標，令雙膝承受的重量比正常多；職業運動員經常跑跳，膝蓋活動次數比一般人多，耗損速度亦自然更快。

有病人問，為何有些人生骨刺完全不痛？為甚麼我的痛楚特別強烈呢？很視乎個人的活動和生活模式、姿勢，甚或與工作性質相關。要減少骨刺形成，最重要是保護關節，減少關節勞損。日常注意活動姿勢，保持適當運動，有助強化關節附近肌力，減少對關節的負荷，預防勝於治療。

撰文 : 吳乙新醫生 骨科專科醫生、香港大學內外全科醫學士、香港醫學專科學院院士（骨科）、香港骨科醫學院院士、英國愛丁堡皇家外科醫學院院員、英國愛丁堡皇家外科醫學院骨科院士、英國巴斯大學體育及運動醫學深造文憑

欄名 : 都市診療室

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