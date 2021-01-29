【疫苗保險】保誠疫苗副作用保障　非客戶可登記　同住子女自動受保（附登記方法及保障詳情）

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【iMoney Cafe】A股無力反彈 牛市廿日玩完？
本港最快下月開展新冠疫苗接種計劃，各大保險公司紛紛推出「疫苗副作用」保障。保誠保險今日宣佈推出「新冠疫苗 ‧ 全護基金」，確診新型肺炎或接種疫苗後出現引起的不良反應，均會獲發現金津貼。客戶及非客戶皆可登記。如父母成功登記，同住子女可自動受惠。保誠又表示，為感謝前線醫護人員全力抗疫，於本地醫院服務之前線醫護人員如因接種疫苗直接引起不良反應並受到影響，可申請雙倍的每日現金津貼及家庭現金津貼。
登記方法
即日至2021年4月30日，所有18歲以上持有有效香港身份證的居港人士可透過Pulse by Prudential 健康應用程式登記保誠「新冠疫苗 ‧ 全護基金」。
市民免費下載Pulse應用程式，並以香港流動電話號碼登記帳戶，然後進入「新冠疫苗 ‧ 全護基金」的登記專頁，輸入及遞交所需個人資料，即完成登記。要留意，設有300,000位成功登記人的人數限額，先到先得，額滿即止。
現金津貼保障
凡於香港接種獲香港政府認可，並由註冊醫生處方的新冠疫苗後14天内直接因疫苗引起不良反應並需要即時住院的每名合資格人士，可申請最多十日的1000港元每日現金津貼，若合資格申請人不幸因此離世，其受影響家庭可獲發 10萬港元家庭現金津貼。登記人18歲以下的同住子女亦將自動登記此基金。此外，每名合資格申請人如於香港確診新型肺炎可獲得1萬港元一次性抗疫現金津貼。
保誠「新冠疫苗 ‧ 全護基金」詳情
合資格登記人士
登記 / 申請現金津貼日期
合資格登記人士——因接種新冠疫苗直接引起不良反應並受其影響之現金津貼
合資格登記人士於香港接種受香港政府認可，並由註冊醫生處方的新冠疫苗14天內直接引起不良反應：
合資格登記人士——確診新型肺炎之現金津貼
前線醫護人員因接種新冠疫苗引起不良反應可獲雙倍現金津貼
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責任編輯：葉卓偉