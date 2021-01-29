【疫苗保險】保誠疫苗副作用保障　非客戶可登記　同住子女自動受保（附登記方法及保障詳情）

本港最快下月開展新冠疫苗接種計劃，各大保險公司紛紛推出「疫苗副作用」保障。保誠保險今日宣佈推出「新冠疫苗 ‧ 全護基金」，確診新型肺炎或接種疫苗後出現引起的不良反應，均會獲發現金津貼。客戶及非客戶皆可登記。如父母成功登記，同住子女可自動受惠。保誠又表示，為感謝前線醫護人員全力抗疫，於本地醫院服務之前線醫護人員如因接種疫苗直接引起不良反應並受到影響，可申請雙倍的每日現金津貼及家庭現金津貼。

登記方法

即日至2021年4月30日，所有18歲以上持有有效香港身份證的居港人士可透過Pulse by Prudential 健康應用程式登記保誠「新冠疫苗 ‧ 全護基金」。

市民免費下載Pulse應用程式，並以香港流動電話號碼登記帳戶，然後進入「新冠疫苗 ‧ 全護基金」的登記專頁，輸入及遞交所需個人資料，即完成登記。要留意，設有300,000位成功登記人的人數限額，先到先得，額滿即止。

▲ Pulse應用程式登記頁面。

現金津貼保障

凡於香港接種獲香港政府認可，並由註冊醫生處方的新冠疫苗後14天内直接因疫苗引起不良反應並需要即時住院的每名合資格人士，可申請最多十日的1000港元每日現金津貼，若合資格申請人不幸因此離世，其受影響家庭可獲發 10萬港元家庭現金津貼。登記人18歲以下的同住子女亦將自動登記此基金。此外，每名合資格申請人如於香港確診新型肺炎可獲得1萬港元一次性抗疫現金津貼。

保誠「新冠疫苗 ‧ 全護基金」詳情

合資格登記人士

設有300,000位成功登記人的人數限額，先到先得，額滿即止

登記人為18歲或以上、現居於香港並持有有效香港身份證人士

每名登記人之同住子女（如適用）將自動登記此基金

登記 / 申請現金津貼日期

此基金的登記將由2021年1月28日至2021年4月30日（包括首尾兩天）於Pulse手機應用程式（「Pulse」） 內開放

此基金的現金津貼將由2021年1月28日至2021年6月30日（包括首尾兩天）接受現金津貼申請(「申請期」)

合資格登記人士——因接種新冠疫苗直接引起不良反應並受其影響之現金津貼

合資格登記人士於香港接種受香港政府認可，並由註冊醫生處方的新冠疫苗14天內直接引起不良反應：

如於申請期內需在香港即時住院，可申請$1000港元現金津貼，最多10天

如於申請期內因此導致身故，可申請$100,000港元家庭現金津貼

合資格登記人士——確診新型肺炎之現金津貼

合資格登記人士於申請期內確診新型肺炎可獲$10,000港元一次性抗疫現金津貼

合資格登記人士需於在申請期內於香港確診新型肺炎

需被香港政府衛生署衛生防護中心確定為本地個案

前線醫護人員因接種新冠疫苗引起不良反應可獲雙倍現金津貼

就符合申請雙倍現金津貼的資格（包括每日現金津貼以及/或家庭現金津貼），登記人必須現時受僱於香港醫院的前線醫護人員

受惠的前線醫護人員包括所有全職、兼職及合約制任何服務崗位的員工（包括醫生、護士、專職醫療職系及病人服務助理）

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責任編輯：葉卓偉