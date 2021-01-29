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【樓市熱話】網民嘆回報不成正比 點解要係香港買樓？！

股樓投資 16:26 2021/01/29

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香港樓價高企，上車困難，但仍有不少人都會在香港買樓當作投資。但近日就有網民在討論區分享自己在美國和香港的投資經驗，直指在香港樓市所賺的價錢和美國樓市相比「差太遠」。

【樓市熱話】單身男月入2.5萬想買樓 「借盡」銀行+400萬首期 問買650萬樓 VS 400萬樓 　【下一頁

該網民指自己之前賣了香港其中一個單位，套現了650萬。然後在紐約市皇后區，用85萬美元(約650萬港元）「買了一棟樓，4層，3個單位＋1層walk-in （半地下室）」面積約3千3百呎。用了10萬美元（約78萬港元）作簡單裝修。再把三個單位出租，扣稅和雜費後，每月租金仍有5,200美元（約4萬港元）。

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該網民又指，當初在香港持有三個單位，一間用作自住，另外兩間用來放租，每月租金收入只有約32,000港元。他指自己沽出香港一個單位套現，再於美國置業是「賣一買四」，如果把剩下兩間都售出，每月預計獲得12萬港元的租金收入，他說：「 比起香港僅得3.2萬元租金收入，差太遠。」

帖文一出，即引來不少網民熱烈討論，但大多網友都不認同樓主的看法，「美國養層樓洗費大過香港，你常居在那裏就要買那裏，除非有好的投資選擇」，「美國不只紐約，個別大城市曾經升得快，亦跌得快，並非只是底特律，同親朋炫耀時當然開心，但樓價升跌幅好透明，還需謹慎」。

【樓市調查】逾4成受訪者料未來一年樓價平穩　17%有興趣置業　花旗銀行：市民置業意欲未受到疫情打擊　【下一頁

延伸閱讀：

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責任編輯：黃苑筠

 

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