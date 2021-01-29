【大行點睇】本港市佔率或突破2% 交銀國際維持富途「買入」評級 料IPO活躍助客戶增長

交銀國際發表報告指，香港經紀業務競爭激烈，截至去年底，聯交所持牌參與者數量達635家，首14名的參與者合計市佔率超過55%，主要包括大型國際投行或銀行。該行指，市場集中程度加劇，過去數年首14名合計的市佔率提升，而第1位與第14位市佔率的差距亦有所縮小。

報告指，富途（美：FUTU）在香港市場份額不斷擴大，預計去年年突破2%。該行估計，富途2019年市佔率約為1%，去年第三季度市佔率則將增至2.4%。另外亦有相關媒體報導，富途去年7月份的單月排名已進入行業首14名。

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該行維持對富途的「買入」評級，並指公司科技實力強大，產品和服務上的優勢突出，同時牌照齊全，經紀業務迅速增長。另外，在獲客渠道上，除了富途牛牛圈用戶轉變、富途安逸ESOP引流之外，新股（IPO）認購業務為公司帶來龐大低成本的自然流量，預計今年IPO活躍，有望繼續推動客戶增長。

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記者：溫藹紅