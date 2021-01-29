  • 19°C
香港時間 : 2021129日 (五) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】本港市佔率或突破2% 交銀國際維持富途「買入」評級 料IPO活躍助客戶增長

股樓投資 15:37 2021/01/29

分享：

交銀國際發表報告指，香港經紀業務競爭激烈，截至去年底，聯交所持牌參與者數量達635家，首14名的參與者合計市佔率超過55%，主要包括大型國際投行或銀行。該行指，市場集中程度加劇，過去數年首14名合計的市佔率提升，而第1位與第14位市佔率的差距亦有所縮小。

報告指，富途（美：FUTU）在香港市場份額不斷擴大，預計去年年突破2%。該行估計，富途2019年市佔率約為1%，去年第三季度市佔率則將增至2.4%。另外亦有相關媒體報導，富途去年7月份的單月排名已進入行業首14名。

【延伸閱讀】【遊戲驛站GME】多家券商出手限制交易GME　富途：「禁止開倉、僅可平倉」，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行維持對富途的「買入」評級，並指公司科技實力強大，產品和服務上的優勢突出，同時牌照齊全，經紀業務迅速增長。另外，在獲客渠道上，除了富途牛牛圈用戶轉變、富途安逸ESOP引流之外，新股（IPO）認購業務為公司帶來龐大低成本的自然流量，預計今年IPO活躍，有望繼續推動客戶增長。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：溫藹紅

香港 IPO 富途（美：FUTU） 美股

上一篇文章

【新股IPO】快手科技1024今截飛 獲140萬人認購 超額認購逾1200倍 零售部分錄1.28萬億元認購 火熱程度直迫螞蟻

下一篇文章

【親子理財】培育孩子理財觀念！　家長必學6招 從小灌輸金錢觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

工業貿易署請人 符合5大條件 能操流利普通話更佳 月入30,200元
工業貿易署請人 符合5大條件 能操流利普通話更佳 月入30,200元
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
【樓市故事】80後夫婦努力工作儲夠錢即入市 斥730萬購新都城2房做業主 「無父幹」一口氣比足近「三球」首期
【樓市故事】80後夫婦努力工作儲夠錢即入市 斥730萬購新都城2房做業主 「無父幹」一口氣比足近「三球」首期
【快手IPO】快手科技1024招股明日截飛你抽咗未？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024招股明日截飛你抽咗未？　認購前告訴你的五大不可不知
【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市
【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市