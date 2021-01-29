【新股IPO】快手科技1024今截飛 獲140萬人認購 超額認購逾1200倍 零售部分錄1.28萬億元認購 火熱程度直迫螞蟻

快手科技 （新上市編號：01024）在今日（29日）已經截飛了，大家都入飛了嗎？

快手科技IPO熱爆，投資者追捧程度絕不遜於去年上市失敗的螞蟻集團，單看首日孖展認購情況就知。據外電報道，快手科技在香港公開發售部分錄得1.28萬億元認購，以快手公開發售集資10.5億元計，相當於超額認購1218倍。知情人士表示，快手吸引超過140萬人認購。

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快手自周二（26日）至周五（29日）招股，股招股價介乎105元至115元，每手100股，入場費11615.89元。是次擬發行3.65億股新股，相當於擴大後股本8.9%，其中97.5%國際配售，2.5%公開發售，集資規模383.5億元至420億元。若計及超額配售權，集資額最高達483億元，遠高於去年上市京東 （09618） 的345.6億元。

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是次集資所得，其中35%將用於增強生態系統；30%將用於加強研發及技術能力；25%將用於選擇性收購或投資，10%將用於營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正