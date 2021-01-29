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羅賓漢限制投資者交易 引發散戶提集體訴訟

環球政經 15:20 2021/01/29

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美國劵商羅賓漢（Robinhood）28日限制投資者交易包括GameStop及AMC等熱股買賣，引來散戶不滿。民主共和兩黨議員亦關注事件，罕有同樣提出開展調查，Tesla行政總裁馬斯克 （Elon Musk）亦發文表示支持。

【遊戲驛站GME】羅賓漢創辦人回應「限買令」 指全為保護客人及公司下一頁

大批散戶透過早前透過網上劵商，買入包括GameStop等被對沖基金點名沽空的股票，導致沽空對沖基金要平倉。羅賓漢隨即出手限制投資者，只准出售不准買入股票。

【遊戲驛站GME】多家券商出手限制交易GME　富途：「禁止開倉、僅可平倉」下一頁

有關舉動引起散戶不滿，有人入稟紐約法院向羅賓俠索償。根據法庭文件，散戶指因羅賓俠的限制蒙受損失，指控羅賓俠剝奪散戶投資能力，意圖操縱市場，違反客戶協議及行業規則。芝加哥亦有投資者入稟法院。

事件除了引起散戶關注，兩黨議員亦罕有站在同一陣線。民主黨眾議員科爾特斯（Alexandria Cortez）表示，羅賓俠公司的行為不能接受，身為眾議院金融機構委員會成員，有必要支持舉行聽證會。經常唱反調的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）其後轉載貼文表示認同。眾議院議長佩洛西表示，國會將就事件作調查。馬斯克亦在社交網站對事件表達不滿，指沽空是個騙局。

 

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撰文 : 馮卓謙

股票 佩洛西 馬斯克 美國共和黨 美國民主黨

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