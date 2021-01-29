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【裝修攻略@iM網欄】訂造傢俬可以網購嗎？

名人薈萃 15:26 2021/01/29

分享：

有師傅請我們（裝修學院）告誡戶主──不要經淘寶訂造傢俬！為什麼呢？因為由戶主落單，實在太多甩漏位了。

訂造傢俬需要對傢俬板材、結構、安裝等有充份認識，否則不就人人都可開傢俬店了嗎？即使是專業師傅也常有蝦碌情況，例如忽略了安裝空間、門框位、電位等等。因此，如戶主自行度尺落單網購傢俬，諗漏東西的機會是很大的。因此，如果戶主真的想從淘寶訂櫃，要注意以下考慮：

一、最好不只訂一兩件。超過一定數量，淘寶商戶可派員度尺和安裝，減低落單和安裝的風險；

二、不要過份度身設計(customization)，除了結構複雜易生問題外，安裝成本也會大幅增加呢。

注意，很多淘寶傢俬網站上美侖美奐的傢俬圖片，都只是圖例，其實無法生產的啊。

如有問題或裝修查詢，歡迎聯絡裝修學院

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang

欄名 : 裝修攻略

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