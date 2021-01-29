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【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調

商業 16:30 2021/01/29

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Tesla 香港正式宣布 Model 3 作出價格調整，所有版本價格均有所下調，並以全新造型及車廂配飾設計登場，價格由29.9萬港元起。 Tesla 香港指，Model 3 調整價格後，作為Tesla 首部迎合大眾市場的電動車，將進一步推動全球轉向使用可持續能源。

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Model 3 標準續航 Plus 版本及長續航版本以「一換一」計劃購置，稅項全免，分別為港幣$299,800 及$355,000起；其中 Model 3 性能版本價格則下調高達17%，價格由港幣$422,100起 （一換一價格）。公眾現可親臨 Tesla 九龍灣E-Max 或灣仔 QRE 體驗中心體驗及預約試駕。

除了作出價格調整外，Model 3 的外型和車廂內飾設計也有更新。全新 Model 3 設有電動行李艙尾門、全車黑色電鍍邊及無線充電中控台外，同時新增全新頭燈和內飾設計：將中控台裝飾延伸至前排車門門邊，並增設期待已久的白色座椅選項，整體設計更為整合。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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責任編輯：蘇穎琪

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