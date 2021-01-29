  • 17°C
香港時間 : 2021129日 (五) 21:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】恒隆內地租金收入強勁 獲大摩升目標價至24.5元

股樓投資 21:34 2021/01/29

分享：

摩根士丹利發表研究報告指，恒隆地產（00101）去年下半年內地商場租金收入強勁，但部分被本港市埸弱勢所抵銷。該行分別上調公司今明兩年的每股盈利預測9%及10%，料最快今年有望增加派息，並將其目標價由22.5元升至24.5元，予「增持」評級。

【大行點睇】就地過年對李寧影響有限 續為花旗行業首選  詳情請看[下一頁]

報告指，隨奢侈品開支回升，去年恒隆地產內地商場零售銷售額上升43%，遠高於上升14%的華潤置地（01109）。恒隆估計即使通關後，年均複合增長率亦會繼續以雙位數上升。

大摩現時估計，2020至2023年恒隆內地租務EBIT將每年增加18%，主要受惠於最近開始營業的昆明恒隆廣場和即將於首季末開業的武漢恒隆廣場，而人民幣升值亦屬利好因素。
　　
報告續指，恒隆去年每股派息0.76元，相當於經常性盈利之100%，預期隨著本地租務市場回穩，以及來自內地業務的盈利持續增長，相信公司最快今年可以增加派息。但報告亦提到，恒隆管理層預計短期內，本港零售市場氣氛會繼續疲弱，有關租務收入或會進一步下跌，但社區購物中心則可保持韌性。

【大行報告】野村指比亞迪有三大利好因素　大幅調升目標價八成至300元  詳情請看[下一頁]

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

上一篇文章

【新冠疫苗】諾瓦瓦克斯疫苗有效率達九成　稱對變種病毒同樣有效

下一篇文章

【大行點睇】去年12月銷售回復疫情前八成水平　美銀看好李寧及Nike銷售表現　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【遊戲驛站GME】多家券商出手限制交易GME　富途：「禁止開倉、僅可平倉」　　
【遊戲驛站GME】多家券商出手限制交易GME　富途：「禁止開倉、僅可平倉」　　
【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市
【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市
【快手IPO】快手科技1024招股明日截飛你抽咗未？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024招股明日截飛你抽咗未？　認購前告訴你的五大不可不知
【樓市故事】80後夫婦努力工作儲夠錢即入市 斥730萬購新都城2房做業主 「無父幹」一口氣比足近「三球」首期
【樓市故事】80後夫婦努力工作儲夠錢即入市 斥730萬購新都城2房做業主 「無父幹」一口氣比足近「三球」首期
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬