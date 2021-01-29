【大行點睇】恒隆內地租金收入強勁 獲大摩升目標價至24.5元

摩根士丹利發表研究報告指，恒隆地產（00101）去年下半年內地商場租金收入強勁，但部分被本港市埸弱勢所抵銷。該行分別上調公司今明兩年的每股盈利預測9%及10%，料最快今年有望增加派息，並將其目標價由22.5元升至24.5元，予「增持」評級。

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報告指，隨奢侈品開支回升，去年恒隆地產內地商場零售銷售額上升43%，遠高於上升14%的華潤置地（01109）。恒隆估計即使通關後，年均複合增長率亦會繼續以雙位數上升。

大摩現時估計，2020至2023年恒隆內地租務EBIT將每年增加18%，主要受惠於最近開始營業的昆明恒隆廣場和即將於首季末開業的武漢恒隆廣場，而人民幣升值亦屬利好因素。



報告續指，恒隆去年每股派息0.76元，相當於經常性盈利之100%，預期隨著本地租務市場回穩，以及來自內地業務的盈利持續增長，相信公司最快今年可以增加派息。但報告亦提到，恒隆管理層預計短期內，本港零售市場氣氛會繼續疲弱，有關租務收入或會進一步下跌，但社區購物中心則可保持韌性。

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