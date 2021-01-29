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【疫市營商】新加坡初創Atome攻港　瞄準「先買後付」商機

商業 15:22 2021/01/29

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Atome香港業務拓展副總裁張文浩表示，該企目前與超過100間本地商戶合作，為消費者提供「先買後付」付款服務。（陳永康攝）

疫情改變消費者購物及付款習慣，電子付款服務需求增加。來自新加坡的初創Atome，提供「先買後付」（Buy Now, Pay Later）服務，在當地擁有逾20萬名消費用戶。去年該公司正式在港推出服務，與超過100間綫上及實體零售商合作，積極打入本地消費市場。

<<【疫市營商】商場抗疫要有計　D2 Place幫商戶吸人流全憑這招？(有片)

安裝Atome程式　開戶方便

Atome香港業務拓展副總裁張文浩（Eric）表示，香港作為第二個主要發展市場，其目標客戶群為20至38歲年輕消費者。用戶只需安裝Atome的手機程式，以身份證號碼、信用卡與手機號碼便可開戶，消費額度上限為1萬至1.5萬元。當進行消費交易時，系統會將帳單平分為3份，用戶需即時繳付三分之一金額，餘下第2及第3期款項，則以自動繳費形式轉帳。

但他強調，為減低壞帳風險，以及保障商戶權益，若用戶未能及時繳付款項，其帳戶將會被涷結，並需額外繳付罰款。他指出，Atome用戶毋須支付利息或年費，公司將透過每一宗交易，向商戶收取指定百分比作為收入。此外，目前該公司正與友和YOHO、6IXTY8IGHT等超過100間企業合作。

用戶在使用Atome分期付款服務時，只需即時繳付三分之一金額，餘下款項則分期以自動繳費形式轉帳。（受訪者提供圖片）

付款服務靈活　添購買意慾

Eric認為，疫情爆發後，傳統商戶對電子支付服務的接受態度更開放。「現時不少商戶希望透過新電子渠道，吸引更多消費者到自家網店購物。」他表示，加盟Atome服務的商戶，可為消費者提供更方便靈活的付款服務，藉此提升顧客購買意慾，有助增加商戶銷售額。此外，商戶可在3個工作天內，全數收到扣除手續費後的支付款項。

他認為，本地網購風氣盛行，消費者購買能力較高，對香港市場發展具備一定信心。他計劃在本年上半年期間，會招攬更多消費者用戶；同時也陸續擴大商戶合作數目，預期未來吸納超過2,000間合作商戶。他續指，香港市場特性與新加坡較相似，將作為主要發展市場之一，相信待業務發展成熟，有助進一步開拓馬來西亞、台灣、韓國、日本等地業務。

<<【疫市營商】電商轉型加快　96%港小企微企調整經營模式

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近年電子支付方式愈來愈多元化，不少歐美地區早已推出「先買後付」（Buy Now, Pay Later）付款服務，例如澳洲初創Afterpay及美國公司Affirm等，而亞洲相對較少企業提供類似服務。

Affirm主要透過與不同商戶合作，為消費者提供購物貸款及分期支付服務，從而幫助商戶提升銷售轉化，目前與約6,500間店舖合作，包括大型超市Walmart等。受新冠肺炎疫情影響，美國消費者網購需求持續上升，亦為該公司帶來增長。最近該企更成功在美國上市，其股價在首日爆升接近100%，亦反映外界對前景有信心。

記者：李寶如

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