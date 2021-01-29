【港股追蹤】富瑞調低百威亞太今明年盈利預測 維持買入評級　目標價微降至29.7元

富瑞發表報告，下調百威亞太（01876）今、明兩年盈利預測，因疫情影響貿易渠道受阻帶來壓力，不過維持「買入」評級，目標價由30元輕微下調至29.7元。

百威周五（29日）最新報26元，下跌3.7%，成交額2.9億元。

報告指出，受疫情影響，即使百威在網上銷售渠道表現突出，但仍無法抵銷在貿易渠道受阻帶來的壓力。該行預測，百威2020年第四季度除息、稅、攤銷及折舊前盈利（EBITDA）下降8%至2.49億美元，銷售額下降5%至11億美元。至於亞太西部地區，該行預計，2020年第四季度集團LCY銷售下降6%、EBITDA下降8%。

此外，富瑞把百威2020年盈利預測上調3%，但把2021及2022年盈利預測分別下調6%及7%。

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記者：李兆明