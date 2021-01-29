世衛專家開展病毒溯源 外交部: 不應涉及政治

世界衛生組織專家團隊結束14日隔離，並與中國科學家會晤，開展調查新冠病毒溯源工作，預料逗留約兩周。外交部表示調查應符合科學原則，不應涉及政治。

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一行十三人的世衛專家團隊周四完成兩星期隔離，乘坐專車離開酒店到一個會議中心開展調查工作。世衛在社交網站透露是次調查計劃的部分行程，包括到訪武漢病毒研究所、最早發現病毒的華南海鮮批發市場，並會與首批新冠病毒患者會面。

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據報世衛已要求中國當局向專家團隊提供基礎數據及訪問權限等資料，又根據過往大型流行病的經驗，相信病毒溯源工作漫長，不能單靠一次外訪就能完成。

外交部發言人趙立堅表示，專家團隊將在符合中國防疫規定下展開調查工作，強調溯源工作應符合科學原則，應以預防未來風險、保護人民生命安全和健康為最高目的，不應涉及政治。

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