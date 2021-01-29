港府擬推SIM卡實名制 明展開諮詢 鄰近地區一早實施 有效打擊騙案

商務及經濟發展局局長邱騰華今午（29日）表示港府擬在港推行電話智能卡實名登記制度。明日開始展開諮詢，諮詢電訊業、相關持份者及市民的意見。

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邱騰華續指，實名登記制假如落實，個人用戶將需要提供個人姓名、出生日期等，即身分證內資料，方法是提供身分證副本；如用戶是公司或企業，則可能要提交商業登記，及負責人的資料；16歲以下的青少年，相關登記需要一名「合適成年人」的確認。建議中，每人或每個企業，不可登記多於3張儲值卡。

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其實手機實名制度在其他地區早已實施，主要目的為打擊網絡、手機騙案。中國手機實名制早於2010年9月1日正式實施，所有手機號碼必須實名登記身份證件，否則將無法收到通信信號；現時於中國大陸上台出手機數據月費計劃同樣需要實名認證，2019年起，有關實名認證的步驟還會強制加入人面識別的資料。

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責任編輯：翁嘉陽