【大行點睇】大和料配股消息助消除不明朗因素 維持思摩爾目標價90元

大和發表報告指，思摩爾國際（06969）管理層表示，集團通過配股籌集更多現金，資金將用作擴大生產能力及就售前煙草申請（PMTA）申請，分配更多資源及資金，從而在美國市場推出更多產品，並就醫療保健及製藥行業的電子霧化設備，投資更多作研究開發。

該行認為，集團配股籌資44.5億元，符合預期，預計將進一步推動2022年後的收入增長，消息正面並有助消除不明朗因素。同時，集團將逐步顯示出在醫療保健行業吸引力上的更多細節，並在計入發新股的攤薄影響後，將其2021至22年核心每股盈利下調1%。該行維持思摩爾目標價90元，評級「優於大市」。

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該行表示，基於集團的現金流充裕，預期配股集資將增加其經常性股息派發率超過30%的可能性，該行預計，集團在未來3年內達到穩定的40%派息率。該行預測，集團將在3月份的年度業績中公佈新的資本開支計劃，特別是跟上中國電子煙品牌的強勁增長。

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記者：溫藹紅