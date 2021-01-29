缺數據為由 德國議只為65歲以下人士接種牛津疫苗

德國疫苗委員會表示，因為缺乏足夠的臨床數據，建議只讓18至64歲人士接種英國阿斯利康疫苗。

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委員會表示，目前未有足夠數據證明，阿斯利康疫苗對年長人士實際的影響，難以評估這款疫苗對年長人士的有效性，因此建議只提供予18至64歲人士接種。歐洲藥物管理局將於周五決定，是否批准在歐盟範圍使用阿斯利康疫苗。

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英國早前向阿斯利康疫苗開綠燈，並進行社區大規模接種。英國首相約翰遜表示，未有因德國所提出的建議感到疑慮，指英國監管機構充分證明阿斯利康公司疫苗非常有效，更舉例指接種一針已有高度保護，接種兩針會有更高的保護力。

公共衛生署承認目前只有很少關於長者接種阿斯利康疫苗的臨牀數據，但亦無需擔憂有關免疫反應的數據。德國總理默克爾將於下月1日召開會議，與內閣及疫苗生產商等商討疫苗供應事宜。

歐盟近日與阿斯利康就供貨數不及預期出現糾紛，歐盟促請阿斯利康履行合約精神調配疫苗供應。輝瑞與BioNtech亦因產能問題，減少向歐盟供應疫苗，引來歐盟批評。

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